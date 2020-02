De futurs astronautes s’entraînent à Crans-Montana

lundi, 10.02.2020

Six futurs astronautes sélectionnés dans le monde entier seront présents à Crans-Montana début février pour un entraînement préliminaire à une mission spatiale analogue.

Quelques membres du comité Space@yourService sur le campus de l'EPFL. De gauche à droite: Chloé Carrière (Présidente), Marine Prunier, Marcellin Feasson (Manager Asclepios), Jonas Martin (Vice-président).

Trois femmes et trois hommes, futurs astronautes, s’entraîneront dès jeudi 13 février à Crans-Montana dans le cadre du projet Asclepios de l’association lausannoise Space@yourservice. Les heureux élus ont été sélectionnés entre autres par Claude Nicollier, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), et selon des critères de l’Agence spatiale Européenne (ESA).

Dirigé par Alban Michon, adepte de plongée extrême en Arctique et Antarctique, cet entraînement simule les conditions d’une mission spatiale. Ce camp d’entraînement a pour but, notamment, d’analyser les effets de mises en situation extrêmes sur le corps humain et leurs conséquences sur le déroulement d’une mission spatiale. Les astronautes procéderont notamment à des sessions de plongée nocturne, sous glace.

Projet interdisciplinaire, ce camp a aussi un but éducatif. Il vise non seulement à développer chez ses acteurs des compétences en gestion de projet, mais aussi à leur permettre de travailler aux côtés de laboratoires, de start-ups et de grandes entreprises.

Space@yourservice espère ouvrir la discussion sur les bénéfices des missions analogues et susciter l'enthousiasme du monde spatial auprès du grand public. Dans ce cadre, un créneau «portes ouvertes» est prévue le dimanche 16 février de 10h à 13h.

Héberger ce camps d’entraînement inhabituel fait partie de la stratégie mise en place par l’Association des Communes de Crans-Montana (ACCM) et son délégué à la promotion économique, Rafal Hys, pour repositionner la station comme destination non seulement touristique, mais aussi hôte d’expériences de toute sorte et terre d’accueil de nouveaux pionniers d’industries économiquement prometteuses.