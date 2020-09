SIX établit un incubateur de jeunes pousses en Espagne

SIX lance l’incubateur et accélérateur technologique mondial F10 dans plusieurs villes espagnoles.

SIX recherche des partenaires locaux, investisseurs et entreprises pour le programme. (Keystone)

L'opérateur boursier SIX étend son programme d'incubateur et accélérateur technologique F10 en Espagne. Des activités seront menées à Madrid, à Barcelone ainsi qu'à Bilbao et Valence et opérées en collaboration avec la Bourse de Madrid, rachetée en juin par SIX.

L'extension à l'Espagne permettra de renforcer les innovations dans les technologies financières dans ce pays et de faciliter les échanges avec la Suisse et Singapour, précise le groupe financier zurichois mardi dans un communiqué. Actuellement des partenaires locaux, investisseurs et entreprises, sont activement recherchés pour le programme.

Les détails financiers de l'investissement ne sont pas précisés. (awp)