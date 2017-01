La clinique de Valère fait peau neuve

Sion. Un étage a été complètement rénové. L’infrastructure hôtelière est renforcée.

Benoît Kuchler, directeur: «Poursuivre le développement des activités stationnaires et ambulatoires».

La clinique de Valère à Sion fait peau neuve. Elle s'étoffe avec six nouvelles chambres individuelles supérieures. C’est tout un étage de l’établissement qui a ainsi été rénové. Les infrastructures tant médico-techniques qu’hôtelières sont ainsi renforcées. L’inauguration des nouveaux locaux s’est déroulée hier soir en présence de nombreuses personnalités. Une journée portes-ouvertes est prévue pour le public ce samedi.

Equipée de quatre blocs opératoires, d’une salle de cardiologie interventionnelle, d’une salle d’endoscopie et d’un service de radiologie, la clinique est réputée dans les domaines de la chirurgie générale, viscérale, pédiatrique, orthopédique, gynécologique, ORL, urologique...

Elle est également le seul établissement du Valais central reconnu comme centre primaire pour la chirurgie de l’obésité.

L’établissement valaisan qui appartient au réseau Swiss medical network a assuré en 2016, 14.000 prestations, 7700 interventions et 1900 hospitalisations. Il est reconnu d’intérêt public par le Canton du Valais et compte 160 collaborateurs ainsi que plus de 50 médecins spécialistes.

Les six nouvelles chambres sont situées en attique avec terrasse et vue sur les montagnes. Elles disposent d’un confort hôtelier de haut standing. On notera que 85% des patients sont au bénéfice d’une assurance de base uniquement.

Au nombre des perspectives, Benoît Kuchler, directeur de la Clinique de Valère a annoncé plusieurs projets. En plus de sa proposition de créer un partenariat public privé sur le thème de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque, la clinique « souhaite poursuivre le développement de ses activités stationnaires et ambulatoires. L’acquisition d’un bâtiment situé au nord de la clinique permettra d’implanter une permanence médicale et des cabinets de médecins pour compléter l’offre au public. La capacité d’accueil de la clinique pourra ainsi être élargie et permettra le recrutement de nouveaux médecins. »

La clinique dispose d’un nouveau restaurant semi-gastronomique « La Terrasse », ouvert aux patients comme au grand public. - (LP)