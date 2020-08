Alexis de Bernis nommé CTO de la fintech Silex

Silex annonce ce mercredi la nomination d’Alexis de Bernis au poste de Chief Technology Officer.

Avant de rejoindre Silex, Alexis de Bernis a travaillé sept ans chez Leonteq à Zurich.

Alexis de Bernis rejoint la société d’asset management technologique indépendante Silex. Il occupe à partir de ce mois d'août le poste de responsable de la technologie. Il pilotera les développements à venir de la plateforme Spark avec Frank Génot, responsable recherche & développement.

Avant de rejoindre Silex, Alexis de Bernis a passé sept ans chez Leonteq à Zurich comme Global Head of IT Development and Architecture. Auparavant, il a travaillé chez Sophis, un éditeur de logiciels financiers, à Londres et Dubaï. Il est diplômé de l’Ecole Supélec de Paris et titulaire d’un Master en ingénierie aérospatiale de l’Université du Michigan.