Sika réorganise sa direction

vendredi, 31.03.2017

Le chimiste du bâtiment et producteur de colles Sika a annoncé vendredi plusieurs changements au sein de la direction générale et des unités pour tenir compte de la stratégie de croissance et des objectifs à l'horizon 2020.

Thomas Hasler, actuellement directeur technologique, a été nommé à la tête de l'unité Industry. Le poste de directeur technologique est repris par Frank Hoefflin qui rejoint également la direction générale.

Yumi Kan, qui dirige l'activité Building Systems & Industry, prend la direction de la division Construction, tandis que le responsable des activités Concrete & Waterproofing Ernesto Schuemperli se retire de la direction générale, selon un communiqué.

Au niveau des régions, le responsable Asie-Pacifique Heinz Gisel se retire également de la direction du groupe et sera remplacé par Mike Campion qui supervise actuellement la Chine. Ce dernier rejoint également la direction générale.(awp)