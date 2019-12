Sika acquiert une société de construction en Roumanie

lundi, 25.11.2019

Sika renforce ses activités en Roumanie avec l'acquisition de la société de construction Adeplast.

Grâce à cette acquisition, Sika aura accès à un réseau de vente bien établi, offrant des perspectives de ventes croisées. (Keystone)

Le chimiste de la construction Sika acquiert Adeplast, une société roumaine spécialisée dans le mortier et les isolations thermiques. L'acquisition permettra de se renforcer en Roumanie et d'étendre ses capacités de production, a annoncé la société lundi.

Au sein de ses quatre sites de production, Adeplast fabrique toute une palette de mortiers ainsi que des solutions pour isoler les bâtiments à base de polystyrène expansé. Outre le marché roumain, les capacités de production sont également suffisantes pour fournir d'autres pays limitrophes, précise Sika dans son communiqué.

Grâce à cette acquisition, Sika aura accès à un réseau de vente bien établi, offrant des perspectives de ventes croisées. La situation "stratégique" de l'usine, à 70 kilomètres de la capitale Bucarest permettra d'améliorer l'efficience dans les domaines de la logistique et du stockage, avec des délais de livraison courts. Adeplast réalise un chiffre d'affaires annuel de 120 millions de francs et emploie 460 collaborateurs.

Les autorités de la concurrence doivent encore donner leur aval à la transaction.

"C'est la cinquième acquisition pour Sika cette année et la deuxième plus importante après Parex", relève la Banque Vontobel dans un commentaire. Le profil de marge élevé du côté d'Adaplast et les faibles coûts de financement et l'intégration chez Sika laisse augurer une contribution au bénéfice par action dès l'année prochaine, estiment les analystes.

"Sika poursuit sa fructueuse stratégie d'acquisition", remarque de son côté la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Adeplast contribuera à hauteur de 1,5% au chiffre d'affaires de Sika. La solide dynamique de croissance est toutefois déjà prise en compte dans le cours du chimiste, jugent les analystes.

Vers 11h24, Sika prenait 1,4% à 174,75 francs dans un SMI en hausse 0,65%. (awp)