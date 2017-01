Sika: croissance de près de 5% en 2016, bénéfices records attendus

mardi, 10.01.2017

La direction reconnait que le quatrième trimestre s'est avéré moins bon que prévu, en raison notamment de reports de commandes.

Sika a enregistré en 2016 une croissance organique de 4,7% de ses revenus, ou 5,7% en monnaies locales (ML), pour un chiffre d'affaires de 5,75 milliards de francs. Le chimiste du bâtiment et producteur de colles anticipe sur l'année écoulée un excédent d'exploitation (Ebit) de 780 à 800 mio ainsi qu'un bénéfice net record, indique le compte rendu provisoire publié mardi.



La progression des ventes s'avère marginalement moindre qu'escompté par les analystes consultés par AWP, qui misaient en moyenne sur 5,78 milliards de francs. La direction reconnait d'ailleurs que le quatrième trimestre s'est avéré moins bon que prévu, en raison notamment de reports de commandes.



Les ventes ont progressé de 4,8% (ML) en région Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA), de 7,8% en Amérique du Nord, de 5,0% en Amérique latine et de 3,6% en zone Asie/Pacifique.



Pour l'année entamée, le groupe zougois entend franchir pour la première fois de son histoire la barre de 6 mrd CHF de chiffre d'affaires, moyennant une croissance de 6 à 8%. La rentabilité doit suivre une courbe plus que proportionnelle.



L'entreprise entend par ailleurs ouvrir six à huit nouvelles usines, ainsi que trois ou quatre représentations nationales.



Les résultats définitifs pour 2016 doivent être publiés le 24 février. - (awp)