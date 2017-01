Sika acquiert l'autrichien Bitbau Dörr

mercredi, 11.01.2017

Sika a acquis l'autrichien Bitbau Dörr, spécialisé dans les systèmes d'étanchéité. Les autorités de la concurrence doivent encore donner leur feu vert à la transaction.

Cette opération permet aux deux entreprises de se développer au niveau des canaux de vente et du portefeuille des clients, précise le communiqué.

Sika a acquis l'autrichien Bitbau Dörr, spécialisé dans les systèmes d'étanchéité. Les autorités de la concurrence doivent encore donner leur feu vert à la transaction. L'entreprise reprise compte 85 collaborateurs et a généré un chiffre d'affaires de 50 millions de francs au cours du dernier exercice, indique mercredi le chimiste du bâtiment et producteur de colles.



Cette opération permet aux deux entreprises de se développer au niveau des canaux de vente et du portefeuille des clients, précise le communiqué.



Bitbau Dörr, basé à Innsbruck, produit des systèmes de d'étanchéité destinés notamment aux toits, aux chantiers et aux travaux publics. - (awp)