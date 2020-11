Covid-19: «Il aurait fallu prendre des mesures restrictives fin octobre»

lundi, 16.11.2020

Signataire de l’appel de 60 économistes, le professeur à HEC Lausanne Philippe Bacchetta souligne l’importance d’intervenir de manière plus forte et plus rapide.

Christian Affolter



Philippe Bacchetta. Le professeur de macroéconomie à HEC Lausanne aurait souhaité une reprise en mains par la Confédération.

Donner la priorité à la santé de la population permettrait de rebondir à la fois plus vite et sur des bases plus solides, selon la lettre ouverte que des économistes ont envoyée au Conseil fédéral. Ses 60 signataires se disent convaincus que les mesures prises pour lutter contre la pandémie de...