Sondage: les Suisses contre l'immigration de masse

dimanche, 01.01.2017

Si les Suisses étaient appelés à se prononcer à nouveau sur l'initiative anti-immigration de l'UDC, qui visait à réintroduire des contingents de travailleurs étrangers, 47% d'entre eux glisseraient un oui dans l'urne. C'est ce qu'indique un sondage.

47% des Suisses voteraient "oui" s'ils étaient appelés à se prononcer à nouveau sur l'initiative anti-immigration de l'UDC. Quarante-trois pour cent s'y opposeraient, alors que 10% sont incertains, selon l'enquête d'opinion diffusée par le SonntagsBlick.

Les Helvètes rejettent en revanche une résiliation de l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'Union européenne (par 52% des voix). Seuls 30% soutiennent l'initiative en ce sens qu'envisage de lancer l'Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN).



Parmi les personnes qui soutiennent l'initiative de l'UDC mais qui s'opposent en même temps à la résiliation des accords bilatéraux, c'est le maintien des bilatérales qui obtient la majorité (54%) face aux dispositions de l'initiative (41%), tandis que 5% des citoyens sont indécis.



S'agissant de l'initiative Rasa ("Sortons de l'impasse"), qui vise à biffer purement et simplement l'article constitutionnel anti-immigration voté le 9 février 2014, elle est rejetée par 44% des sondés, contre 37% qui l'acceptent, alors que 19% sont indécis.



Le Conseil fédéral a présenté la semaine passée deux contre-projets à ce texte. Avec la première option, il serait précisé que l'article doit tenir compte des accords internationaux d'une grande portée pour la position de la Suisse en Europe.



Les dispositions transitoires prévoyant que les traités contraires à la constitution doivent être renégociés et adaptés dans les trois ans suivant l'acceptation de l'initiative seraient également supprimées. La seconde solution se limiterait à abroger ce passage.



La première variante est repoussée par 44% des personnes interrogées, alors que 35% y sont favorables, pour 21% d'indécis. La seconde proposition obtient quasiment le même résultat: elle est rejetée à 44% également, acceptée à 34% et 22% d'indécis.



L'institut Opinio a interrogé 1000 personnes pour son enquête.