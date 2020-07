SGS profitera d’un besoin futur accru de tests, d’inspections et de certification

mardi, 21.07.2020

Si le spécialiste SGS a subi l'impact de la pandémie de coronavirus avec une marge d'exploitation en repli, il reste bien positionné pour la création de valeur à long terme.

Elsa Floret



Frankie Ng, CEO de SGS

La vision à long terme du spécialiste genevois de l’inspection et de la certification SGS ne sera pas remise en cause malgré des résultats semestriels légèrement en-deçà des prévisions. Sa croissance organique en chute de 10,4% et sa marge d'exploitation en repli au premier semestre ont subi...