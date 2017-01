WEF: la place financière suisse au coeur des discussions d'Ueli Maurer

vendredi, 20.01.2017

Si la place financière helvétique reste forte, elle ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Sur le plan mondial, aucun cadeau ne lui sera fait, a expliqué vendredi Ueli Maurer, lors de la conférence de presse de bilan sur son passage au Forum économique mondial de Davos (WEF).

S'exprimant sur l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux Etats-Unis, autre point d'inquiétude, le chef du Département fédéral des finances (DFF) a rappelé que les Bourses avaient bien accueilli cette élection. Il a ajouté que l'Américain ne devait pas être aussi mauvais que tel que décrit dans les médias.

Malgré l'insécurité croissante, la Suisse conserve sa compétitivité, a souligné le conseiller fédéral. Mais en Europe, le Brexit vient compliquer la situation.



Ueli Maurer a également profité du point-presse pour défendre la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) soumise au verdict du peuple le 12 février et très suivie par les entreprises du monde entier.



"En cas de non, les sociétés, firmes helvétiques comprises, risquent de ne plus investir en Suisse", a-t-il menacé. Selon lui, il faudrait également mettre en place rapidement un programme d'économies budgétaires.



Mercredi, Johann Schneider-Ammann avait demandé aux patrons qu'il avait invités à déjeuner de l'aider à remporter ce vote. Cette réforme devrait assurer la sécurité juridique du pays, chose la plus importante, à ses yeux.



Le responsable du DFF va encore rencontrer vendredi après-midi le ministre français des finances, Michel Sapin. Il a expliqué que la France s'intéressait de près aux questions du financement du terrorisme.



Dans un débat organisé par le WEF, Michel Sapin a, par ailleurs, réclamé jeudi soir "une liste noire" des pays abritant des sociétés ou des trusts gérant des fonds liés à des cas de corruption. Le ministre français a aussi évoqué des "mesures de rétorsion" qui pourraient être prises dans le cadre de l'OCDE.



Ueli Maurer est resté quatre jours dans la station grisonne. Il a rencontré 17 dirigeants politiques et représentants du monde économique. Il s'agit de son deuxième passage au Forum économique mondial. - (awp)