SGS reprend le marocain Laagrima

mercredi, 21.12.2016

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS s'est emparé de la société marocaine Laagrima. Cette dernière, basée à Casablanca, est active dans les analyses pour les marchés alimentaires et touristiques. Fondée en 2002, Laagrima a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires de 8 millions dirham marocain (0,8 million de francs), indique le groupe genevois mercredi.



"Cette acquisition est un complément idéal à notre offre de services pour (le) marché marocain de l'agroalimentaire et développe notre réseau existant", affirme le directeur général (CEO) Frankie Ng, cité dans le communiqué. - (awp)