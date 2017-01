SGS acquiert Laboratoire LCA au Maroc

SGS acquiert le Laboratoire LCA basé à Casablanca au Maroc. La société est spécialisée dans les services d'analyse, notamment de la fertilité des sols, a indiqué mardi le spécialiste de l'inspection et de la certification.

Fondé en 2004, le laboratoire emploie 18 personnes. La société devrait réaliser un chiffre d'affaires de 7 millions de dirham marocain, soit environ 0,7 millions de francs, en 2016.

"Suite à l'acquisition récente de Laagrima, le rachat complète notre offre sur le marché attractif de l'agriculture au Maroc", commente Frankie Ng, directeur général de SGS, cité dans le communiqué.

SGS a également annoncé la fin de son programme de rachat d'actions, lancé en janvier 2015. La société a racheté l'équivalent de 3,08% de son capital, soit 240'797 titres, pour un montant total de 458,3 millions de francs. Le prix moyen déboursé par titre s'est élevé à 1903,29 CHF.

Au total, 52'093 titres ont été rachetés sur la ligne de négoce ordinaire et 188'704 sur une deuxième. La société demandera à ses actionnaires d'approuver l'annulation des titres acquis sur la deuxième ligne lors de la prochaine assemblée générale. Les actions rachetées sur la ligne ordinaire seront utilisées pour une participation des employés et des droits de conversion, a précisé le groupe.(awp)