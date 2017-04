Les entreprises suisses sont toujours plus attirées par les places étrangères

mardi, 04.04.2017

Seule entreprise déclarée à franchir le pas, Galenica. L'entreprise prévoit de faire coter la future entité Galenica Santé à la Bourse suisse.

La place helvétique n'a enregistré aucune introduction en Bourse (IPO) au premier trimestre, alors qu'au niveau mondial les nouvelles cotations ont renoué avec les niveaux d'avant la crise financière, a indiqué mardi le cabinet d'audit et de conseil EY. La tendance des entreprises suisses à privilégier une cotation étrangère se poursuit.

"Le marché suisse des IPO a besoin d'un peu de temps pour reprendre. Le deuxième trimestre est normalement plus animé", a estimé l'associé d'EY Roger Müller, cité dans un communiqué. Selon ce dernier, "les chocs externes et les hauts risques géopolitiques font partie de la nouvelle norme. Sont avantagées les entreprises qui sont bien préparées et suffisamment flexibles pour saisir rapidement leur chance".

Seule entreprise déclarée à franchir le pas au second trimestre, Galenica prévoit de faire coter vendredi la future entité Galenica Santé à la Bourse suisse.

Les entreprises suisses sont toujours plus attirées par les place étrangères, comme en témoigne la récente entrée en Bourse des sociétés biotechnologiques Obseva au Nasdaq et Genkyotex sur Euronext à Paris.

"De nombreuses entreprises suisses rejoignent des Bourses étrangères pour lever des fonds. Cette poussée vers les marchés des capitaux continue d'être particulièrement forte dans le secteur des sciences de la vie. Le Nasdaq notamment, en raison du solide ancrage de l'industrie et des bonnes conditions d'investissement, exerce un fort pouvoir d'attraction sur les entreprises suisses", a précisé Jürg Zürcher, spécialisé dans les sciences de la vie chez EY.

Pour M. Zürcher, "la Bourse suisse doit veiller à ne pas perdre davantage de son ancien pouvoir d'attraction sur le secteur".



Au niveau mondial, les IPO ont retrouvé la santé et ont renoué avec les niveaux d'avant la crise financière de 2008. Au premier trimestre, le nombre d'entrées en Bourse a ainsi progressé de 92% sur un an à 369 et le volume des émissions a plus que doublé à 33,7 mrd USD. Selon EY, les trois premiers mois de l'année représentent le premier trimestre le plus actif depuis 2007 en termes de chiffres.

La Chine a dominé l'actualité des IPO avec 182 transactions, soit 37% du volume d'émission. Wall Street a également été en forme grâce à l'entrée en Bourse de Snap qui a généré 3,9 mrd USD.

"Le marché américain se rétablit après plusieurs années de faiblesse", a insisté M. Müller, ajoutant que les investissements et baisses d'impôts attendues expliquent cet engouement. En Chine, "les autorités de surveillance accordent plus rapidement aujourd'hui les autorisations d'entrée en Bourse que l'année dernière", a-t-il précisé.

Quant à l'Europe, "la conjoncture se développe (...) de manière positive et l'évolution des cours des Bourses est bonne. Cependant, des incertitudes politiques continuent de peser sur la confiance des investisseurs", selon M. Müller.(awp)