L'échange de données privées entre entreprises devrait doubler d'ici 2020

mercredi, 16.08.2017

Selon une étude, l'échange d'informations privées entre entreprises, à travers l'interconnexion, pourrait doubler d'ici 2020. A un point tel, qu'il pourrait dépasser le trafic sur l'Internet public.

Valérie Manasterski



La croissance des échanges entre entreprises sur les bandes d'interconnexion s'élève de 45 % par année. C'est colossal. (Keystone)

Une entreprise se retrouve de plus en plus à échanger des informations avec d'autres, que ce soit avec ses fournisseurs, ses partenaires, voire même ses clients. Pour faciliter et sécuriser ces transactions d'informations, l'interconnexion, soit l'échange de données numériques entre entreprises et au sein d'un environnement internet privé, propre et sûr, devient un élément déterminant.

L'étude, publiée par l'entreprise de centres de données Equinix, s'est basée sur un nouvel indice: le nombre de terrabites par secondes (Tbps) sur les bandes passantes d'interconnexion. L'enquête révèle donc une croissance annuelle des échanges entre entreprises sur ces bandes de 45 %. Un échange d'information numérique colossal. Et l'augmentation est telle qu'elle pourrait atteindre 5'000 Tbps d'ici 2020.

L'indice révèle que le secteur bancaire et celui des assurances restent le plus intéressés par ce service avec une croissance d'échanges sur ces bandes atteignant les 61% dans trois ans. L'étude indique également que les États-Unis restent les plus grands utilisateurs de bande d'interconnexion, suivis de près par l'Europe et l'Amérique Latine.