L'alcool aiderait à parler une langue étrangère

lundi, 23.10.2017

Selon une étude, la consommation d'alcool améliorerait l'aptitude à parler une langue étrangère pour les personnes qui ont récemment appris une nouvelle langue.

La consommation aiguë d'alcool pourrait avoir des effets bénéfiques sur la prononciation d'une langue étrangère pour les personnes qui ont récemment appris une nouvelle langue. (Pixabay)

Consommer de l'alcool améliore les capacités d'un individu à s'exprimer dans une langue étrangère. C'est ce que démontre une récente étude menée par des chercheurs britanniques et hollandais. Ceux-ci ont réussi à prouver qu'ingérer de l'alcool améliorerait le niveau des participants dans une conversation en langue étrangère. Ils précisent que cela fonctionne seulement avec une faible quantité d'alcool.



Les chercheurs ont testé comment une faible dose d'alcool pourrait avoir un impact sur la capacité à parler néerlandais. Ainsi, 50 volontaires de nationalité allemande, étudiants à l'université de Masstricht aux Pays-Bas,qui avaient récemment appris à lire, écrire et parler le néerlandais, ont bu une pinte de bière (ou un placebo). Ils ont ensuite du s'entretenir avec deux néerlandophones pendant deux minutes.



Les deux néerlandais natifs ont évalué la prononciation et le niveau des participants sans savoir si ceux-ci avaient effectivement bu une pinte de bière ou un placebo.



Résultat: les étudiants qui avaient consommé une pinte de bière ont été mieux évalués que les autres, non alcoolisés. Les chercheurs rappellent néanmoins qu'une trop grande quantité d'alcool provoquerait l'effet inverse.



"La consommation aiguë d'alcool pourrait avoir des effets bénéfiques sur la prononciation d'une langue étrangère pour les personnes qui ont récemment appris une nouvelle langue" conclut l'un des auteurs de l'étude.