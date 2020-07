Tiktok est le réseau social le plus populaire parmi les jeunes suisses

vendredi, 17.07.2020

Selon un sondage, Tiktok est plus populaire que Instagram et Snapchat chez les Suisses de moins de 26 ans. Facebook se place à la dernière position du classement. Des apps comme Spotify, Twint, Netflix et Youtube sont quant à elles très appréciées.

Havas a mené pour la neuvième année consécutive son étude de perception des marques en Suisse, interrogeant plus de 3200 personnes sur 421 marques présentes dans le pays.

Tiktok, qui permet de diffuser de courtes vidéos mobiles, est le réseau social le plus populaire parmi les jeunes suisses jusqu’à 26 ans, devançant Instagram, selon une étude de l’agence Havas.

L’application de partage de photos et de vidéos Snapchat a par contre «subi une perte massive» d’intérêt auprès des «digital natives», à savoir les enfants du numérique, alors que Facebook vient pointer en dernière position parmi les 421 marques recensées par le dernier sondage Havas Brand Predictor.

«Instagram enregistre (…) une perte de confiance importante. De toute évidence, les fonctionnalités de commercialisation avec la fonction d’achat semblent avoir coûté la confiance des utilisateurs. Snapchat perd aussi du terrain dans les deux dimensions et n’a pas réussi à s’imposer», selon les auteurs de l’étude.

Spotify, Twint, Netflix et Youtube

Parmi les autres marques numériques, des applications de musique comme Spotify, de paiement à l’instar de Twint ou de vidéo à la demande avec Netflix et Youtube bénéficient d’un important attrait.

Des banques numériques comme N26, Neon ou Revolut émergent par contre à peine, alors que le réseau professionnel Xing ou l’application Numbrs sont en perte de vitesse.

