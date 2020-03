PSP: l'actionnaire majeur Nathan Hetz se sépare d'autres actions

jeudi, 26.03.2020

L'actionnaire de référence Alony Hetz Properties and Investments a de nouveau vendu un grand paquet d'actions de la société immobilière PSP Swiss Property.

Selon plusieurs relevés des transactions du management publiés par SIX Exchange Regulation, un membre non-exécutif du conseil d'administration ou une personne juridique proche a cédé quelques 300'000 titres durant la période du 17 au 23 mars.

Interrogé par AWP, le groupe immobilier a confirmé qu'il s'agissait bien de Nathan Hetz, ayant agi via sa firme Alony Hetz. Au total, ces opérations ont généré environ 31 millions de francs ou presque 103,35 francs par titre. Vers 10h00, l'action

s'échangeait à 110,60 francs alors qu'en février, il avait brièvement franchi la barre des 150 francs.

Fin février, cet actionnaire avait déjà vendu un paquet de 750'000 titres. Tout en restant un investisseur à long terme, il avait justifié cette opération par la volonté d'investir dans d'autres marchés. Selon le rapport annuel de PSP pour 2019, Alony Hetz détenait 7,96% des droits de vote. Après ces cessions, sa participation devrait avoir diminué d'environ 2,2%.