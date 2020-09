Magdalena Martullo-Blocher: «Notre initiative ne remet pas en question l’accès au marché européen»

mercredi, 16.09.2020

Selon Magdalena Martullo-Blocher, la Suisse continuera d’exporter en Europe et le fera d’autant plus que la balance commerciale entre la Suisse et l’UE est favorable à cette dernière.

Maude Bonvin



«Je vous le dis comme cheffe d’une grande entreprise exportatrice, la Suisse continuera d’exporter en Europe», indique Magdalena Martullo-Blocher. (Keystone)

Pour Magdalena Martullo-Blocher, l’initiative pour une immigration modérée rend aux Suisses ce qui leur revient: la préférence nationale à l’embauche, un droit constitutionnel.

Selon la conseillère nationale UDC, près d’un million de personnes – dont une très grande majorité d’Européens...