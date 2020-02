Immigration modérée: faciliter le recrutement de spécialistes et cadres non européens

mardi, 11.02.2020

Selon l’UDC, notre pays fait face à un afflux de personnes incontrôlé.

Maude Bonvin



«Les ressources du pays sont limitées et mises sous pression par l'immigration», déplore Jean-Luc Addor. (Keystone)

Depuis 2007, l'immigration nette se chiffre entre 60.000 et 80.000 individus par an. Conséquence? «La concurrence sur le marché du travail se renforce au point que des salariés perdent leur emploi au profit de jeunes étrangers. Les logements se raréfient, les loyers et les prix immobiliers...