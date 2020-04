Plus de 11.000 nouvelles firmes déjà créées en Suisse cette année

jeudi, 02.04.2020

Selon l’IFJ, la création d’entreprises n’a pas encore ralenti en 2020. Elle a été particulièrement robuste dans la région lémanique.

SM



Les domaines les plus prisés pour lancer sa boîte sont ceux de l'architecture et de l'ingénierie, du marketing et de la communication ainsi que du conseil. (Pixabay)

Bonne nouvelle pour l’entrepreneuriat helvétique: malgré la crise du coronavirus, le nombre de nouvelles inscriptions au registre du commerce reste à un niveau élevé au premier trimestre 2020. Selon l'Institut des jeunes entreprises (IFJ), 11.358 nouvelles entreprises ont été créées au cours des trois premiers mois de l’année. Cela correspond à une légère baisse de 1,9 % par rapport au trimestre record de l'année précédente.



Sur les trois mois écoulés, celui de février a enregistré le plus de naissances de jeunes firmes avec un nombre record – en comparaison mensuelle le long de plusieurs années – de 3.939 nouvelles créations. Cela représente une augmentation de 1,8 % par rapport à l'année précédente.



Elan au Léman

La région lémanique est le territoire qui a enregistré le plus grand nombre de créations de sociétés en Suisse pour ce trimestre. Du point de vue des grandes régions, la Suisse centrale (+4%) et le Nord-Ouest de la Suisse (+3%) sont les principaux lieux où la tendance est positive. Le Tessin a en revanche enregistré une baisse significative de 21% du nombre de créations par rapport à la même période de l'année précédente.



Architecture, marketing et conseil privilégiés

La plateforme créée en 1989 pour soutenir les futurs entrepreneurs montre également que les secteurs les plus populaires pour lancer sa boîte sont ceux de l'architecture et de l'ingénierie, du marketing et de la communication ainsi que du conseil. Moins d'entreprises ont été créées au cours des trois premiers mois dans les univers de la haute technologie, du commerce de gros, de l'immobilier, des IT et ICT et de la mobilité.

Si ce nombre de nouvelles entreprises est un soulagement pour l’économie du pays, il faut néanmoins s'attendre à une baisse du nombre de créations au deuxième trimestre 2020. C’est à ce moment là que se transcrira l'impact du coronavirus.