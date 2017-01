Benoît Hamon et Manuel Valls en tête des primaires

dimanche, 22.01.2017

Selon les estimations, Benoît Hamon et l'ex-premier ministre Manuel Valls sont en tête des primaires de gauche en France.

Benoît Hamon.

Avec 35,8 %, Benoît Hamon devancerait Manuel Valls (31,4 %) selon les premières estimations. Arnaud Montebourg (17,9 %) est éliminé et annonce se rallier à l'ex-ministre de l'Éducation nationale.

En soirée, Arnauid Montebourg a en effet annoncé "Les électeurs de la primaire ont parlé. Ils l'ont fait en nombre et on choisit de peser sur les événements. Ils ont massivement et sérieusement condamné le quinquennat et ses dérives. Entre cinq à six électeurs sur dix ont voulu que la gauche retrouve le chemin de la gauche". Il a appelé à voter pour Benoît Hamon avec qui ils ont "combattu ensemble dans le gouvernement les politiques sociales et libérales aujourd'hui désavouées. Nous avons veillé ensemble, malgré nos désaccords, à ce que nos prises de position restent complémentaires et compatibles. L'impératif qui pèse sur nos épaules collectives est le rassemblement des gauches."

Arrivée avant-dernière du premier tour de la primaire de la gauche avec 2,01 %, la candidate du Parti radical de gauche a appelé à voter Manuel Valls au second tour.

A peine 1,7 million de personnes se sont déplacés aux urnes (contre 2,6 millions en 2011).