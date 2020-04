La réponse économique des autorités au Covid-19 à la hauteur

jeudi, 09.04.2020

Selon l'économiste de Lombard Odier, Samy Chaar, "la réponse fiscale a été très importante et très rapide, plus rapide qu'en 2008" lors de la crise des subprime.

"On ne peut pas être parfait du premier coup et il faut ajuster (les réponses fiscales) dans les prochains mois", a estimé M. Chaar, qui a salué "la taille, l'ambition et la rapidité" de ces mesures. "Les autorités ont pris la mesure du problème."

Les réponses des autorités en Suisse et en Europe ont été à la hauteur de la crise économique soulevée par la pandémie de coronavirus mais il faudra certainement encore ajuster les mesures de soutien, a estimé le chef économiste de Lombard Odier, Samy Chaar.

"La réponse fiscale est la plus ambitieuse d'après-guerre", a estimé jeudi M. Chaar lors d'une vidéo-conférence. Il a également applaudi la réactivité des banques centrales - Réserve fédérale américaine et Banque centrale européenne en tête - pour approvisionner des marchés "en anémie de liquidités".

En Suisse, le gouvernement a débloqué à ce jour 40 milliards de francs sous forme de crédits d'urgence pour les sociétés frappée par l'arrêt quasi total de l'économie. Des voix s'élèvent cependant pour réclamer plus de mesures de soutien.



Alors que dans la Confédération, le chômage partiel permet également d'amoindrir le choc, l'économiste de la banque genevoise a estimé que les dommages collatéraux (notamment les faillites) ne seront pas trop importants si la crise ne perdure pas, évoquant un "filet de sécurite historique".



Ces programmes de soutien ne devraient pas peser outre mesure sur la dette des Etats. "La charge d'intérêt est au plus bas en raison de la faiblesse des taux" et ces derniers ne vont pas remonter avant cinq ans, a souligné Samy Chaar. "A ces niveaux de taux d'intérêt, la dette est soutenable et on peut en prendre beaucoup plus."



Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la chute du commerce mondial pourrait atteindre 32% en 2020. Les échanges commerciaux devraient accuser une baisse à "deux chiffres" dans "presque toutes les régions" de la planète, a-t-elle prévenu, prédisant une contraction du commerce "probablement supérieure" à celle causée par la crise financière mondiale de 2008-2009.

Le Seco alarmiste

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a dressé mercredi un sombre tableau de la conjoncture suisse, stoppée nette par la pandémie de coronavirus.

"L'effondrement de la valeur ajoutée durant la période de fermeture de nombreuses entreprises sera d'une ampleur exceptionnelle", a indiqué le Seco, alors que le Conseil fédéral a prolongé mercredi du 19 au 26 avril les mesures de lutte contre le Covid-19.



Les économistes fédéraux ont notamment averti des "effets économiques de second tour", comme des vagues de licenciement ou une hausse des cas d'insolvabilité des entreprises. "Le risque que ces effets (...) se concrétisent devrait augmenter à mesure que cette paralysie économique se prolongera", ont-ils insisté.



Mais l'incertitude de ces prévisions est très élevée. Dans ses estimations du 19 mars, le Seco tablait pour cette année sur une contraction du produit intérieur brut (PIB) de 1,3%, suivi d'un fort rebond de 3,3% en 2021. De nouvelles estimations de croissance seront effectuées la seconde moitié d'avril.(AWP)