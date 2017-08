Les caisses de pension obtiennent de bons résultats

mercredi, 16.08.2017

Selon l'analyse d'UBS, elles ont enregistré une performance mensuelle moyenne de 1,09%, soit le deuxième meilleur résultat de cette année.

Selon l'analyse d'UBS, les caisses de pension ont enregistré une performance mensuelle moyenne de 1,09%, soit le deuxième meilleur résultat de cette année.

Second semestre réjouissant

La croissance économique mondiale est stable. Le produit intérieur brut a augmenté à large assise au deuxième trimestre et les indicateurs avancés demeurent en territoire expansionniste, ce qui place le début du second semestre sous de bons auspices. Les marchés financiers aussi ont été en bonne constitution en juillet. Si le résultat de juin a été freiné, peu avant la fin du mois, par des hausses des taux d’intérêt, le niveau de rémunération des obligations d’Etat s’est à nouveau aplati entre-temps. Les derniers chiffres d’inflation ne devraient pas inciter les principales banques centrales à relever brusquement leurs taux. Le maintien d’un environnement de taux comparativement bas et une dynamique bénéficiaire positive soutiennent l’économie.

De ce fait, de nombreux indices d’actions ont signé des plus-hauts historiques, contribuant largement à la performance des caisses de pension de notre échantillon. Un résultat positif généralisé, car les obligations mondiales, l’immobilier et les hedge funds se sont également bien comportés. Seules les obligations suisses ont freiné le résultat. En moyenne, les caisses de pension de notre échantillon ont affiché un rendement de 4,84% depuis le début de l’année, surtout sous l’effet des actions suisses (15,6%) et des titres internationaux (10,05%).

En juillet, les caisses de pension de notre échantillon ont enregistré une performance mensuelle moyenne de 1,09% après déduction des frais, soit le deuxième meilleur résultat de cette année. Les petites institutions de prévoyance dont la fortune gérée est inférieure à 300 millions de francs ont obtenu le meilleur résultat, à raison de 1,23%. Les caisses de pension de taille moyenne dont la fortune se situe entre 300 millions et 1 milliard de francs ont enregistré un résultat de 1,00% et les grandes caisses de pension, dont la fortune gérée dépasse 1 milliard de CHF, se sont inscrites légèrement en deçà de la barre des 1%, à raison de 0,97%.

Performance

Depuis 2012, les caisses de pension de notre échantillon ont engrangé 4,95% en moyenne sur une base annualisée, après déduction des frais. Les grandes caisses de pension dont la fortune gérée dépasse 1 milliard de CHF mènent toujours le classement, avec 5,06%, suivies par les petites caisses de pension dont la fortune gérée est inférieure à 300 millions de CHF, avec 4,99%. Les caisses de pension de taille moyenne dont la fortune se situe entre 300 millions et 1 milliard de CHF ont fait figure de lanterne rouge, avec 4,74%.

Fourchette

En juillet, la fourchette des rendements de toutes les caisses de pension de notre échantillon était de 1,89 point de pourcentage (mois précédent: 1,00 point de pourcentage). La fourchette a été la plus élevée (1,85 point de pourcentage) pour les petites institutions de prévoyance dont la fortune est inférieure à 300 millions de francs; ce groupe de comparaison a aussi affiché le meilleur résultat (2,30%). Les deux autres groupes de comparaison se sont suivis de près, avec des fourchettes de 1,10 point de pourcentage (caisses de pension de taille moyenne, dont la fortune se situe entre 300 millions et 1 milliard de CHF) et 1,08 point de pourcentage (grandes caisses de pension dont la fortune est supérieure à 1 milliard de CHF). Le résultat le plus faible (0,41%) a été enregistré par une caisse de pension de taille moyenne, dont la fortune se situe entre 300 millions et 1 milliard de francs

Perpectives

Conjoncture

Ces derniers mois, les rendements des emprunts d’Etat internationaux sont restés dans les fourchettes observées depuis le début de l’année. Selon nous, les banques centrales ne durciront leur politique que très progressivement. Nous partons de l’hypothèse que la Banque centrale européenne (BCE) annoncera en septembre l’abandon de son programme d’assouplissement quantitatif l’an prochain et que la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) relèvera à nouveau son taux directeur d’ici la fin de l’année. Nous maintenons une surpondération des actions mondiales par rapport aux emprunts de premier ordre et une surpondération des actions de la zone euro par rapport aux actions britanniques dans le cadre de notre orientation favorable au risque. La croissance économique mondiale reste solide, les tendances bénéficiaires sont positives dans toutes les régions, les conditions de financement restent favorables et les évaluations ne sont pas encore exagérément élevées.

Actions

Nous maintenons la surpondération des actions de la zone euro par rapport aux actions britanniques. Le consensus table sur une croissance bénéficiaire des entreprises britanniques de quelque 20% cette année, ce qui nous semble trop élevé. L’avantage lié à la faiblesse de la livre devrait disparaître jusqu’au quatrième trimestre 2017 et le marché britannique des actions sera moins sensible à la croissance économique mondiale. Selon nous, la croissance bénéficiaire des entreprises de la zone euro se redressera par rapport à la concurrence britannique, ce qui devrait doper les actions de la région. Nous sommes surexposés aux actions mondiales (et aux obligations américains de premier ordre) par rapport aux obligations à haut rendement en euros.

Obligations

Nous surpondérons les obligations à haut rendement en USD par rapport aux emprunts de premier ordre, car les évaluations se sont renchéries et le potentiel haussier des obligations à haut rendement est limité depuis l’envolée observée début 2016. A nos yeux, dans cette phase du cycle conjoncturel, les actions offrent de meilleurs revenus corrigés des risques que les obligations d’entreprise. Les primes de risque de crédit des obligations à haut rendement en euros demeurent très faibles et les rendements à l’échéance (3,2%) manquent d’attrait. Nous considérons la classe d’actifs comme chère car le prix moyen de plus de 106 EUR limite le potentiel des cours et, selon nous, un panachage d’actions mondiales et d’obligations de premier ordre recèle une valeur plus intéressante.

Marché des changes

Nous avons clôturé récemment nos positions en euro face au dollar américain et au franc suisse (CHF) et avons pris nos bénéfices. L’euro s’est nettement apprécié ces derniers mois et l’ampleur de la sous-évaluation s’est réduite. A plus long terme, l’euro pourrait toutefois encore nettement se raffermir. Nous maintenons la surpondération de la couronne suédoise (SEK) face au CHF et du dollar canadien face au dollar australien. La Riksbank suédoise devrait adopter un positionnement plus restrictif en raison de la croissance vigoureuse et de la remontée de l’inflation, tandis que le franc suisse se prête à des opérations de carry trades en tant que devise de financement du fait de ses taux négatifs. La Banque du Canada devrait adopter une politique monétaire plus restrictive cette année, tandis que la Reserve Bank of Australia maintiendra une politique monétaire inchangée au vu de la réorientation continue de l’économie.