Les marchés exagèrent le risque politique à court terme en Europe

mardi, 04.04.2017

Selon BlackRock, le potentiel de croissance de la zone euro est sous-estimé par les investisseurs étrangers.

Elsa Floret



Isabelle Mateos y Lago. Chief Multi-Asset Strategist chez BlackRock.

De passage à Genève, Isabelle Mateos y Lago, Chief Multi-Asset Strategist chez BlackRock, estime que les marchés exagèrent le risque politique à court terme en Europe. Suite aux soixante milliards d’euros d’outflows en 2016 par les investisseurs étrangers, le reflux en 2017 demeure encore très léger, émanant presque exclusivement d’investisseurs européens et non internationaux. Face à la perspective des élections françaises, la prime de risque (spread) des obligations françaises par rapport au bund allemand dix ans était de 75 points de base, à la mi-février, elle est remontée à 65 et son rythme de croisière est de 30, selon Isabelle Mateos y Lago, qui estime que les investisseurs se répartissent en deux catégories antithétiques. Ceux dont la thèse redoute une trop grande volatilité et ceux qui surpondèrent les obligations françaises. «Notre sentiment chez BlackRock se situe à une probabilité autour de 20% d’une victoire de Marine Le Pen», explique la Chief Multi-Asset Strategist, pour qui les influx étrangers ne seront pas de retour avant les élections françaises. Alors qu’en Europe, la demande interne renoue avec la croissance. Au sein des entreprises du CAC40, plus de la moitié des revenus sont issus de l’étranger.

