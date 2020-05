Masques faciaux et désinfectants garnissent les distributeurs Selecta

jeudi, 14.05.2020

Selecta surfe sur les besoins liés à la crise du coronavirus. Depuis début mai, la firme zougoise prodigue des solutions d'hygiène aux consommateurs européens dans ses distributeurs automatiques mais aussi dans de nouvelles Safety Stations dédiées.

SM



Sélecta a déjà équipé plus de 1000 distributeurs et Safety Stations de produits d'hygiène en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne et en Suisse, à l’aéroport de Zurich notamment.

Cannettes de soda, paquets de chips, barres chocolatées,… Aux côtés des snacks habituels, vous trouverez désormais des masques de protection sanitaire, des lingettes nettoyantes et du gel désinfectant dans des distributeurs automatiques. L'exploitant zougois Selecta, leader de la distribution automatique en Europe, a lancé début mai une nouvelle offre en réponse à la crise sanitaire du Covid-19.

Tandis que les mesures de confinement sont en train d’être levées à travers le continent, la compagnie cherche à répondre aux besoins des individus qui reprennent le chemin du bureau «Alors que de plus en plus de personnes retournent au travail et prennent les transports, nous constatons une demande croissante pour ce type de solutions de sécurité, tant dans les distributeurs publics que privés», commente Thomas Nussbaumer, directeur général pour la Suisse.

Distributeurs dédiés et livraisons aux employés

D’abord, Sélecta a placé des produits d’hygiène dans ses distributeurs classiques. Ensuite, elle a dévoilé une nouvelle machine, la Safety Station, uniquement dédiée à ces solutions. Elle permet aux consommateurs d'accéder à ces équipements 24h/24, tous les jours de la semaine. «Un nouveau concept qui peut être rapidement déployé là où il est le plus nécessaire», souligne l’entreprise dans un communiqué. Sélecta a déjà équipé plus de 1000 distributeurs et Safety Stations de tels produits en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne et en Suisse, à l’aéroport de Zurich notamment.

Sélecta cible tout particulièrement les entreprises et organisations qui cherchent à mettre en place de bonnes pratiques d'hygiène. Elle insiste sur les atouts de ses «smart» machines: des distributeurs avec options de paiement sans contact qui minimisent l’interaction physique avec l’appareil. Elle propose également des distributeurs de désinfectant pour les mains qui peuvent être placés dans les espaces communs des bureaux. «Et pour ceux qui continuent le télétravail, nous avons conçu une gamme de packs d’hygiène que l’employeur peut faire livrer aux collaborateurs à distance, en témoignage de leur soutien», poursuit l’entreprise aux 10.000 employés. Selecta a comme objectif d’élargir encore cette offre au cours des semaines et des mois à venir.

