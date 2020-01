Schmolz+Bickenbach engrange 292 millions d'euros avec sa recapitalisation

jeudi, 09.01.2020

Schmolz+Bickenbach a accumulé un montant net de 292 millions d'euros via une recapitalisation. Le milliardaire suisse Martin Haefner en détient directement ou indirectement 49,6%.

Au terme de l'opération de financement, le capital-actions du groupe s'élève à 608,5 millions de francs .(Keystone)

L'aciériste en difficultés Schmolz+Bickenbach a engrangé un montant net de 292 millions d'euros (325 millions bruts) grâce à l'augmentation de capital et l'émission de 1,08 milliard de nouveaux titres, a annoncé jeudi le groupe lucernois.



Ces liquidités seront utilisées pour la "restructuration financière du groupe", a-t-il précisé dans un communiqué.



Sur le total de 2,03 milliards de titres en circulation, le milliardaire suisse Martin Haefner détient directement ou indirectement 49,6% via sa société d'investissement Bigpoint Holding. Ce pourcentage inclut aussi les parts rachetées aux héritiers et à leur entreprise Schmolz+Bickenbach Beteiligungs Gmbh.



Liwet Holding de l'investisseur russe Viktor Vekselberg détient pour sa part 25,0%, tandis que la part flottante du capital-actions s'élève à 25,4%.



Au terme de l'opération de financement, le capital-actions du groupe s'élève à 608,5 millions de francs et se compose de 2,03 milliards de titres d'une valeur nominale de 30 centimes.(awp)