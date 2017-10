Pryv obtient des nouveaux capitaux

mercredi, 18.10.2017

Santé numérique. La start-up romande vient de boucler un financement de 1,1 million de francs pour accélérer sa croissance.

Philippe Rey



Evelina Georgieva. Co-fondatrice et chief business development officer.

Pryv SA, une entreprise indépendante dans le domaine de la santé numérique (e-santé ou eHealth), qui est spécialisée dans la gestion de données sensibles et déterminantes pour la santé, vient de boucler un financement de 1,1 million de francs provenant de deux anciens et deux nouveaux investisseurs. Ce montant servira à consolider les opérations de cette start-up qui a été créée en 2012 par son CEO, Pierre-Mikael Legris.

Cette levée de capital a été conduite par Cosa Trade SA. A présent, Pryv lance un nouveau tour de financement Series A, du capital de croissance, dont la finalisation est prévue pour le premier trimestre 2018. Cosa Trade investit dans des entreprises de petite ou moyenne taille qui façonnent l’avenir. Cosa Trade soutiendra avec son équipe et ses ressources l’offre de Pryv, qui se charge du développement et des licences de solutions fiables d’eHealth data middelware. Pryv se révèle aujourd’hui compatible au plan international.

Marché en plein essor

Le marché de la santé numérique se trouve en plein essor. L’évolution démographique stimule la demande. On compte actuellement un peu plus de 900 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, soit quatre fois plus qu’en 1960. Ce nombre augmentera vraisemblablement à plus d’un milliard d’ici à 2050. La santé numérique joue un rôle décisif dans les efforts fournis pour améliorer les succès thérapeutiques pour les patients et tout en parvenant à optimiser les coûts.

C’est une industrie dans laquelle il y a beaucoup d’entreprises appelées mais où il restera peu d’élus au bout du compte, à l’image de ce qui s’est passé dans d’autres industries d’avenir. C’est pourquoi il n’est pas facile de miser sur le bon cheval en quelque sorte.

La protection des données

Un point crucial est naturellement celui de la protection des données dans un cadre qui devient plus réglementé. La gestion innovante de données et les solutions de confidentialité numérique de Pryv permettent d’y contribuer. D’où l’intérêt porté par Cosa Trade à la start-up basée à Lausanne. Une révision totale de la loi fédérale sur la protection des données est en particulier prévue en Suisse.

Le projet de loi présenté par le Conseil fédéral vise à renforcer la protection des données. Afin de rester pratiques pour l’économie, les nouvelles dispositions légales ne vont pas plus loin que ce qui est exigé par le droit européen. Il n’y aura pas de « plus » suisse. La révision apporte une meilleure protection aux particuliers. Ceux-ci devront désormais être informés lorsqu’une entreprise collecte des données à leur sujet, quel que soit le type de données collectées.

Une nouvelle loi sur le dossier électronique du patient est d’ailleurs en vigueur depuis avril 2017. Chaque personne affiliée à l’assurance-maladie en Suisse a dorénavant la possibilité de consulter ses données médicales partout et à tout moment. Le dossier peut contenir, par exemple, des rapports d’opération, des données de laboratoire ou des radiographies. Ce sont les patients qui décident quelles données seront enregistrées et qui règlent l’accès à ces informations (qui, quand, lesquelles).

Pryv a justement pour vocation de sécuriser les données médicales en proposant des solutions centrées sur les patients. Les données appartiennent aux patients et ne sont accessibles qu’avec leur propre accord. C’est dans ce cadre-là, dans un laps de temps restreint et avec des coûts informatiques réduits que les acteurs de la santé (firmes pharmaceutiques, hôpitaux/cliniques, medtechs, santé numérique, compagnies d’assurances) peuvent mettre en place des solutions e-santé innovantes et dignes de confiance.