L’euro reste sous pression tout en gardant sa stabilité face au dollar

vendredi, 15.05.2020

Sans riposte commune de la zone euro à la crise, l'incertitude demeure et la monnaie unique reste sous pression.

Cette incertitude concernant l'institut monétaire pèse d'autant plus sur l'euro que, sur le plan budgétaire, les pays peinent à s'accorder, rendant vitale l'action de la BCE. (Keystone)

L'euro se stabilisait vendredi face au dollar, mais demeure sous pression dans un marché quelque peu inquiet pour la zone euro. Vers 08h50 GMT (10h50 HEC), l'euro prenait 0,05% face au billet vert, à 1,0811 dollar. "Le renforcement du dollar et les incertitudes concernant la puissance de feu de la Banque centrale européenne pèsent sur la demande d'euros", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Vendredi, les ministres des Finances de la zone euro doivent d'ailleurs se réunir pour discuter de la riposte à la crise. Pour Thu Lan Nguyen, analyste chez Commerzbank, il est "fort probable" qu'il n'y aura pas d'accord sur la question aujourd'hui. "Par conséquent, l'incertitude persistante continuera à mettre la pression sur l'euro", a-t-elle ajouté, même si selon elle, les effets de la crise induite par la pandémie de Covid-19 ne devraient in fine n'avoir que des conséquences limitées pour le marché des changes.



Par ailleurs, les investisseurs gardaient un œil sur les relations tumultueuses entre les Etats-Unis et la Chine.Donald Trump a menacé jeudi de rompre toute relation avec le géant asiatique et assuré qu'il ne souhaitait plus parler à son président.Depuis plusieurs semaines, le locataire de la Maison Blanche martèle que le lourd bilan du Covid-19 - près de 300.000 morts à travers le monde - aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l'apparition du virus dans la ville de Wuhan. "Ce dont nous n'avons pas besoin en ce moment crucial, c'est d'un élément d'incertitude supplémentaire", a commenté Derek Halpenny, pour MUFG. (AWP/AFP)