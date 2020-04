Sandra Burlet nommée directrice de Lignum

lundi, 20.04.2020

Sandra Burlet succédera à Christoph Starck à la tête de Lignum dès le mois d'août.

Sandra Burlet est diplômée en économie de l'Université de Zurich, puis a obtenu un diplôme en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Saint-Gall. Elle a ensuite œuvré pendant plus de neuf ans pour l'association immobilière suisse HEV Schweiz en qualité d’économiste et membre de la direction. En 2010, elle a rejoint construction suisse en tant que responsable de la communication et des projets, puis dès 2014 comme directrice adjointe afin de co-diriger la gestion opérationnelle du bureau.