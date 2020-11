Samuel Sigrist nommé nouveau directeur général de SIG Combibloc

lundi, 09.11.2020

SIG Combibloc a nommé son directeur financier actuel, Samuel Sigrist, comme nouveau directeur général à partir du 1er janvier 2021, selon un communiqué paru lundi. Il remplacera Rolf Stangl qui, après 12 ans aux commandes du groupe schaffhousois, a décidé de quitter l'entreprise pour se consacrer à d'autres objectifs.

Samuel Sigrist, qui est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'Université des sciences appliquées de Zurich, d'un Master of Business Administration de l'Université de Toronto et d'un Global Executive Master of Business Administration de l'Université de Saint-Gall, travaille depuis de nombreuses années au sein de SIG Combibloc. Il fut responsable des opérations commerciales au niveau mondial et de 2013 à 2017, il fut président et directeur général de l'Europe, la région la plus importante du groupe.

Frank Herzog succédera à Samuel Sigrist comme directeur financier sera Frank Herzog et deviendra membre du conseil d'administration du groupe dès le 1er janvier 2021. Il rejoint SIG après avoir travaillé pour VFS Global, basé à Zurich et à Dubaï, où il était directeur financier. Il a occupé des postes de direction financière au sein du groupe Dematic aux États-Unis et du groupe KION en Allemagne. Il possède également une vaste expérience dans le domaine de la banque d'investissement.(awp)