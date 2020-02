Samsung va lever le voile sur ses nouveaux smartphones

mardi, 11.02.2020

Samsung s'apprête à lancer ce mardi le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip aux Etats-Unis.

SG



Le Galaxy Z Flip est doté d'un design à clapet qui rappelle les téléphones portables de première génération. (Keystone)

Le géant sud-coréen Samsung va dévoiler son nouveau téléphone haut de gamme, le Galaxy S20, lors de sa conférence officiel à San Francisco. L'événement pourra être suivi en direct dès 20 heures en Suisse.

Le Galaxy S20 n'est pas le premier téléphone 5G de la marque, mais il sera le premier compatible avec le marché américain. En effet, les quatre principaux opérateurs américains proposent désormais une forme de réseau 5G, avec toutefois des différences importantes en termes de couverture et de réseau technologique et de vitesse.

Le Samsung S20 devrait se décliner en trois modèles - S20, S20 Plus et S20 Ultra - qui seront tous compatibles avec la 5G dès leur sortie aux Etats-Unis. Samsung prévoit toutefois de proposer des modèles 4G et 5G à l'international.

Lors de la cérémonie des oscars, qui s'est déroulée dimanche à Los Angeles, Samsung a déjà levé le voile sur son nouveau smartphone pliable, le Galaxy Z Flip. Son design à clapet rappelle les téléphones portables de première génération.

L'appareil est doté d'un système de caméra à double objectif à l'arrière, à côté du quel figure un petit écran donnant un accès rapide aux notifications. D'autres détails seront dévoilés ce mardi.

Selon les observateurs sud-coréens, les nouveaux smartphones pourraient être équipés d'un portefeuille blockchain avec des "fonctions de sécurité améliorées".

L'année dernière, Samsung avait lancé le Galaxy S10. Il s'agit du premier téléphone phare de la marque à être équipé d'un portefeuille blockchain.