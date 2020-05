Samsung va lancer une carte de débit Samsung Pay

vendredi, 08.05.2020

Samsung prépare le lancement d’une carte de débit physique pour compléter Samsung Pay, son service de paiement sur mobile.

Les paiements sans contact ont massivement gagné en importance ces dernières semaines.(Keystone)

Le géant sud-coréen Samsung s'apprête à lancer sa première carte de débit physique, cinq ans après avoir lancé son propre service de paiement sur mobile.

Elle sera soutenue par un compte de gestion de trésorerie , en partenariat avec la société de finances personnelles SoFi, une fintech californienne spécialisée dans le refinancement de prêts étudiant aux USA. La start-up propose aussi des prêts personnels ou hypothécaires et le trading de cryptomonnaies.

La carte physique Samsung Pay est attendue dans le courant de l’été. Elle vient s'ajouter à la carte bancaire virtuelle Pay Cash, lancée en 2019 avec le soutien de Mastercard.

Samsung emboîte le pas à Apple et Huawei, mais se démarque malgré tout de ses concurrents en optant pour une carte de débit plutôt que de crédit. Google travaillerait également sur sa propre carte de paiement de marque, bien que celle-ci soit apparemment une carte de débit, comme celle de Samsung. Google offrira également prétendument des outils de suivi des dépenses pour la carte.

Pour les clients d'UBS

Les paiements sans contact ont massivement gagné en importance ces dernières semaines car ils permettent de mettre plus facilement en oeuvre les recommandations d'hygiène des autorités et contribuent ainsi à l’endiguement du coronavirus. La banque UBS annonçait le 5 mai que ses clients pouvaient désormais enregistrer leur carte de crédit ou leur carte prépayée dans Samsung Pay et l'utiliser partout où les paiements sans contact sont possibles.