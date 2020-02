5G et IA au coeur des nouveaux smartphones de Samsung

mercredi, 12.02.2020

Samsung a levé le voile mardi à San Francisco sur quatre nouveaux smartphones, dont un pliable.

Le Galaxy S20, décliné en trois modèles différents, mise sur l'interaction entre l'IA, l'IoT et la 5G pour offrir des nouvelles possibilités de communication. (Keystone)

Des modèles compatibles avec la 5G et à la pointe de la technologie. Le groupe sud-coréen Samsung a dévoilé mardi ses quatre nouveaux téléphones lors de sa conférence, l'Unpacked, à San Francisco.

Le Galaxy S20, décliné en trois modèles différents, mise sur l'interaction entre l'IA, l'IoT et la 5G pour offrir des nouvelles possibilités de communication.

Le smartphone possède un appareil photo encore plus performant et les vidéos sont enregistrées en 8K. Grâce à un partenariat avec Youtube, les utilisateurs peuvent directement télécharger leurs vidéos sur la plateforme. Une collaboration avec Google et Google Duo permet de faire des chats vidéo avec jusqu'à huit personnes simultanément.

Avec la fonctionnalité "Single Take", le Galaxy S20 mobilise en même temps tous les objectifs du smartphone et prend une multitude de photos et de vidéos, qui sont ensuite triées par une intelligence artificielle qui recommande ensuite les meilleurs clichés.

Parallèlement au Galaxy S20, Samsung lance également ses nouveaux écouteurs, les Galaxy Buds+, qui disposent d’une autonomie allant jusqu’à onze heures et onze heures supplémentaires dans l’étui de charge.

L'autre smartphone dévoilé est le Galaxy Z Flip doté d'un écran en verre pliable de 6,7 pouces. Pour ce modèle, Samsung a également travaillé avec Google pour développer une interface qui permet d'utiliser les moitiés inférieure et supérieure du smartphone une fois plié, comme deux écrans distincts.

Lorsque l'appareil est fermé, un petit écran frontal affiche les notifications ou des informations, telles que la date, l’heure ou le niveau de la batterie.

Le Galaxy Z Flip sera déjà disponible en Suisse en quantité limitée et au prix de 1500 francs, à partir du 14 février, tout comme les nouveaux écouteurs. Le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra seront quant à eux mis en vente en Suisse à partir du 13 mars.