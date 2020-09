Salt voit sa demande d'injonction contre Sunrise rejetée

vendredi, 11.09.2020

Salt avait lancé une procédure contre Sunrise en vue d'empêcher Freenet, ainsi que les membres du conseil d'administration et de la direction, de servir leurs actions dans le cadre de l'offre publique d'achat d'UPC. La demande a été rejetée par le tribunal du commerce zurichois.

La demande de Salt est fondée sur une violation présumée par Sunrise de l'accord d'exclusivité passé entre les deux groupes concernant la coentreprise Open Swiss Fiber fibre.(Keystone)

L'opérateur de télécommunication Salt a essuyé un revers judiciaire, avec le rejet par le tribunal de commerce du canton de Zurich de sa demande d'injonction "ex parte" (en l'absence d'une partie, ndlr) demandant des restrictions dans le rachat prévu de l'opérateur zurichois par Liberty Global, maison-mère du câblo-opérateur UPC Suisse.



Le groupe vaudois avait lancé une procédure contre son homologue zurichois en vue d'empêcher Freenet - principal actionnaire de Sunrise - ainsi que les membres du conseil d'administration et de la direction, de servir leurs actions dans le cadre de l'offre publique d'achat d'UPC.



La demande de Salt est fondée sur une violation présumée par Sunrise de l'accord d'exclusivité passé entre les deux groupes concernant la coentreprise Open Swiss Fiber fibre, qui devait raccorder d'ici cinq à sept ans un million et demi de foyers et dans laquelle les partenaires prévoyaient d'injecter au total 3 milliards de francs.



Le tribunal de commerce a convoqué les deux parties à une audience concernant la demande de Salt pour lundi 14 septembre, précise Sunrise vendredi dans un communiqué. Estimant que la demande de son concurrent n'est pas fondée "tant en fait qu'en droit", l'opérateur zurichois se dit "farouchement opposé" à la demande de Salt.(AWP)