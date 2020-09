Schindler nomme un nouveau membre à sa direction générale

vendredi, 25.09.2020

Sabine Simeon-Aissaoui rejoint la direction générale de Schindler dès le 1er janvier 2021.

Sabine Simeon-Aissaoui succédera à Egbert Weisshaar.

Le conseil d'administration du fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler a nommé Sabine Simeon-Aissaoui, son actuelle responsable de "Supply Chain Europe", comme membre de sa direction générale, à la tête des escaliers roulants et de la chaîne d'approvisionnement, dès le 1er janvier 2021, selon un communiqué paru vendredi.



Mme Simeon-Aissaoui succédera à Egbert Weisshaar qui, après plus de 27 ans passés au sein du groupe, prendra sa retraite.



Il en résulte que la nouvelle direction générale sera composée de Thomas Oetterli comme directeur général, David Clymo aux ressources humaines mondiales et directeur général adjoint, Julio Arce à l'Europe du sud, Matteo Attrovio à la direction du numérique et des systèmes d'information, Karl-Heinz Bauer comme responsable technologique, Paolo Compagna à l'Europe du nord, Andre Inserra aux Amériques, Jujudhan Jena à l'Asie Pacifique, Urs Scheidegger comme directeur financier, Christian Schulz aux Opérations, Robert Seakins au "Field Quality & Excellence", Sabine Simeon-Aissaoui et Daryoush Ziai à la Chine.(AWP)