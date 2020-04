Geberit demeure un cas attractif à long terme

lundi, 06.04.2020

Commentaire. Sa valorisation actuelle s’avère tout à fait raisonnable car Geberit paraît imbattable dans son domaine ces prochaines années. Le coronavirus ne change pas les perspectives fondamentales du leader de la technique sanitaire.

Philippe Rey



Geberit ne fait pas de compromis en ce qui concerne la préservation de ses forces dont la R&D. Sa rentabilité et la qualité de son bilan étaient cette attitude créatrice de valeur ä long terme.

La chaîne de livraison de Geberit est intacte. C’est la nouvelle la plus importante fournie lundi par le leader de la technique sanitaire en Europe. L'entreprise basée à Jona ne peut pas effectuer de prévisions étant donné la situation incertaine et volatile causée par la pandémie Covid-19, qui a commencé à se répercuter négativement sur plusieurs marchés dès la mi-mars.

Le chiffre d’affaires net de Geberit a reculé de 3,9% à 798 millions de francs au premier trimestre (+1,5% en monnaies locales cependant malgré la Covid-19). En raison de ses solides fondements et d'un bilan très solide, Geberit ne fait aucune concession en ce qui concerne les priorités stratégiques et opérationnelles.

Geberit ne doit en effet pas faire de compromissions au sujet de ses forces et aucune mesure ne doit être prise, qui affaiblirait son positionnement actuel et son potentiel futur, telle par exemple la réduction des efforts et du budget de recherche et développement (R&D). Au contraire, se montrer offensif permettra à Geberit de gagner des parts de marché rentables au détriment de concurrents plus faibles et moins bien gérés. En somme, Geberit sortira plus forte de la crise économique mondiale.

Sa valeur boursière s’élève à plus de 14,9 milliards de francs, après que l’action a baissé de plus de 25% en 2020. Toutefois, le multiple cours/cash-flow libre se révèle toujours supérieur à 20 fois, alors même que le free cashflow continuera sans doute à croître dans la durée. Le free cashflow a atteint 644 millions de francs en 2020 (582 millions en 2018), concomitamment avec des retours sur capitaux investis (ROIC) de 23,1% (22,6%).

Geberit paraît imbattable dans son domaine ces cinq prochaines années. Certes, 2020 sera une mauvaise année, mais cela ne remet pas en question son potentiel futur. Son endettement net se montait à 409 millions à la fin de 2019 (555 millions à fin 2018), soit un ratio dette nette/EBITDA de 0,5x, un niveau conservateur.