Richemont: l’avantage du vrai luxe et un commerce en ligne efficace

vendredi, 15.05.2020

Sa situation financière très solide, la force de ses marques et la transformation entreprise permettront à Richemont, numéro deux mondial de l'industrie du luxe, d’émerger plus fort de la crise. Analyse.

Philippe Rey



Cartier. Les maisons de joaillerie conduites par Cartier ont atteint une marge d'exploitation de 28,8% en 2019/20.

L’industrie du luxe jouit d’une position privilégiée, sans être dénuée de volatilité. Ce qu’on appelle le «hard luxury» n’a rien d’éphémère et incarne au contraire des siècles d’héritage et de savoir-faire artisanal. Cartier a été fondée en 1847 et a survécu à deux guerres...