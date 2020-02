DKSH démontre la robustesse de son modèle d’affaires

lundi, 10.02.2020

Sa performance financière s’est révélée meilleure que celle attendue en 2019. Le marché salue cela par une très forte hausse de l’action DKSH.

Philippe Rey



DKSH. Le dividende par action suit continûment une tendance haussière depuis 2009.

DKSH, le leader en services d’expansion de marché ou d’accompagnement des entreprises qui souhaitent développer et accroître leur activité et leur part de marché en Asie Pacifique spécialement, a réalisé de bons résultats financier en 2019 malgré la consommation atone en Thaïlande et les...