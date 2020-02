Sika tourne à un haut régime

vendredi, 21.02.2020

Sa croissance continuera. Toutefois, l’impact inconnu du coronavirus est un facteur d’incertitude pour Sika. Doublement du free cash-flow opérationnel en 2019.

Philippe Rey



Paul Schuler. Une rentabilité plus élevée avec une offre de produits unique. 25% du chiffre d'affaires sont visés d'ici 2023 avec des nouveaux produits sortis lors des 5 années précédentes.

La nouvelle stratégie 2023 assurera le succès de Sika dans les années à venir. Grâce à un impact d’acquisition plus important, la croissance du chiffre d’affaires est budgétée à plus de 10% en monnaies locales pour 2020. Une progression plus que proportionnelle du résultat d’exploitation (EBIT)...