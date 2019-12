Ryanair ferme deux nouvelles bases en Allemagne et en Suède

mercredi, 04.12.2019

Ryanair a pris la décision de fermer en mars prochain deux nouvelles bases, celle de Nuremberg en Allemagne et celle de Stockholm en Suède.

Les bases supprimées sont des aéroports sur lesquels les avions des compagnies aériennes sont stationnés, ce qui se traduit par un surcroît d'activité et d'emplois sur place.(Keystone)

La compagnie aérienne à bas coût Ryanair a annoncé mercredi la fermeture de deux bases, l'une en Allemagne et l'autre en Suède, avec des suppressions d'emplois à la clé, en raison des reports de livraisons du Boeing 737 MAX.



Le transporteur irlandais explique devoir réviser en baisse son programme de vols pour l'été 2020 puisqu'il ne compte recevoir que 10 de ces avions contre 20 espérés jusqu'à présent.



La flotte de Ryanair est composée exclusivement d'appareils de l'avionneur américain et ses projets de croissance sont donc perturbés par les problèmes rencontrés par le Boeing 737 Max, dont la flotte est clouée au sol depuis mi-mars après deux accidents.



Le groupe précise travailler avec les aéroports affectés, les syndicats, les salariés et Boeing pour minimiser les réductions d'effectifs, qu'il n'a pas chiffrées. La compagnie compte en outre réduire son offre sur d'autres bases, sans plus de précision.



Au total, Ryanair doit réviser à la baisse ses ambitions en termes de croissance du trafic et compte transporter quelque 156 millions de passagers lors de l'exercice 2020-2021 (achevé fin mars), contre 157 millions escomptés jusqu'alors.



Le problème des retards de livraisons du 737 MAX ne sont pas nouveau pour Ryanair qui avait annoncé en juillet des fermetures de bases cet hiver et l'été prochain.



La compagnie n'avait pas précisé dans le détail quelles bases étaient concernées mais avaient évoqué la perte possible d'environ 900 emplois, entre les pilotes et les personnels de cabine.



Lors de la présentation de ses résultats pour le premier semestre début novembre, Ryanair était par ailleurs resté prudent sur ses perspectives compte tenu d'une baisse des prix des billets sur fond de demande morose au Royaume-Uni et de vive concurrence en Europe.



Il espérait toutefois un hiver un peu moins difficile et avait indiqué être bien placé pour profiter à partir de la prochaine saison d'été des faillites récentes dont celle du voyagiste Thomas Cook, ce qui devrait réduire la concurrence sur certaines destinations ensoleillées et lui ramener davantage de clients.(awp)