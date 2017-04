Ruth Metzler-Arnold au conseil d'administration de Swiss Medical Network

lundi, 10.04.2017

L'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold rejoint le conseil d'administration du groupe suisse de cliniques privées Swiss Medical Network.

Le deuxième groupe suisse de cliniques privées compte désormais dans ses rangs une personnalité de tout premier plan : Ruth Metzler-Arnold, ancienne conseillère fédérale, a été élue au conseil d'administration de Swiss Medical Network.

Conseillère fédérale de 1999 à 2003, Ruth Metzler-Arnold était auparavant conseillère d'État, chargée du département des finances du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

À l'issue de ses études de droit et de l'obtention de sa licence à l'Université de Fribourg, Ruth Metzler a complété sa formation par un diplôme fédéral d'expert-comptable et travaillait chez PwC. Après avoir occupé plusieurs hautes fonctions politiques, elle a pris les rênes du service juridique du groupe pharmaceutique suisse Novartis à Paris, en qualité de membre de la direction, avant de rejoindre le siège à Bâle et de superviser les relations investisseurs du groupe. Depuis 2010, elle est associée du cabinet de conseil Klaus-Metzler-EckmannSpillmann.

Ruth Metzler-Arnold fait également partie du conseil universitaire de l'université de Saint-Gall ainsi que du conseil de fondation d’Avenir Suisse.

Raymond Loretan, président du conseil d'administration de Swiss Medical Network, a salué sa nomination : « Nous sommes honorés d'accueillir un nouveau membre de ce calibre au sein de notre conseil. Ruth Metzler-Arnold est une personnalité extrêmement compétente et engagée. Ses expériences très diverses et ses larges compétences en économie, en santé publique et en politique seront de véritables atouts pour notre groupe. Elle participera ainsi activement au développement de Swiss Medical Network ».