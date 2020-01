Ruag: MRO Suisse vend son site de Locarno à AeLo Maintenance

Ruag MRO Suisse a cédé son site de Locarno, spécialisé dans la maintenance d'avions à hélice, à la société nouvellement fondée AeLo Maintenance.

Ruag MRO Suisse poursuit son recentrage sur son coeur de métier. (Keystone)

Ruag MRO Suisse, entité issue de la scission de Ruag et oeuvrant pour l'armée suisse, poursuit son recentrage sur son coeur de métier. L'entreprise a cédé son site de Locarno, spécialisé dans la maintenance d'avions à hélice, à la société nouvellement fondée AeLo Maintenance et contrôlée par Alsa Aero Locarno, firme active à l'aérodrome de la ville tessinoise. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Orienté sur l'aéronautique privée, le site de Locarno ne correspond plus à la nouvelle orientation stratégique de Ruag MRO Suisse, unité regroupant les anciennes Ruag Aviation et Ruag Defence et active dans le secteur de la défense, écrit mercredi Ruag. Le nouveau propriétaire entend reprendre l'ensemble des collaborateurs employés à Locarno.

AeLo Maintenance permet à Alsa Aero Locarno, entreprise figurant parmi les cinq principales écoles suisses pour pilotes, d'étoffer sa palette de services dans le domaine de l'entretien. Ruag MRO Suisse reste cependant présente au Tessin avec une centaine de collaborateurs sur le site de Lodrino, lequel assure principalement des travaux de maintenance pour les avions à hélice des Forces aériennes suisses.

La cession du site de Locarno s'inscrit dans la scission des activités du groupe Ruag. Depuis le 1er janvier dernier, deux nouvelles sous-holdings, MRO Suisse et Ruag International, sont regroupées sous l'égide de la nouvelle société holding BGRB Holding AG. La nouvelle société RUAG International est un groupe technologique qui recentrera ses activités sur l'espace et l'aéronautique, qui sera entièrement privatisé à moyen terme. MRO travaille pour l'armée.

Ruag a pour mémoire annoncé mardi le départ de son directeur général Urs Breitmeier. Urs Kiener, l'actuel chef des finances de Ruag International, prend en charge la direction jusqu'à la désignation d'un successeur. (awp)