Ruag continuera de livrer des pièces pour l'A320 à Airbus

lundi, 20.01.2020

Ruag et Airbus ont signé un accord d'une durée de six ans portant sur la fabrication et la livraison de pièces.

Ruag construit plus de 60 pièces de fuselage par mois pour Airbus. (Keystone)

Le groupe technologique Ruag International continuera de fournir l'avionneur européen Airbus. Les deux entreprises ont signé un accord d'une durée de six ans portant sur la fabrication et la livraison de structures de fuselage, de revêtements de sol et de coques latérales pour les appareils de la famille A320.

Ruag construit plus de 60 pièces de fuselage par mois pour Airbus, indique le groupe bernois lundi. La production est réalisée sur le site lucernois d'Emmen, celui de Oberpfaffenhofen, en Bavière, et dans l'usine hongroise d'Eger.

Jusqu'ici, le spécialiste de l'aéronautique a contribué à la construction de plus de 9000 appareils de modèle A320, précise le communiqué. Les détails financiers du nouvel accord ne sont pas divulgués.

La régie fédérale Ruag a été séparée en début d'année en deux sociétés distinctes, sous l'égide de la holding BGRB. La nouvelle société RUAG International est un groupe technologique spécialisé dans l'espace et l'aéronautique. Elle doit être entièrement privatisée à moyen terme. MRO travaille pour l'Armée suisse. (awp)