Romandie Network renforce son offre digitale grâce à plusieurs nouveaux accords

mercredi, 11.01.2017

Romandie Network a signé dernièrement plusieurs nouveaux accords commerciaux afin de renforcer son offre sur les thématiques news, sport et lifestyle.

Rassemblant plusieurs marques fortes leader, le réseau offre aux annonceurs suisses des solutions de communication innovantes et efficaces dans des environnements premiums sécurisés.

La société Romandie Network, active dans la publicité digitale, assure désormais la commercialisation exclusive sur le marché suisse des espaces publicitaires des supports digitaux de plusieurs médias premiums, tels que CNN, ESH Média, La Liberté, BFMTV et Le Figaro.

Aldina Kasper, directrice commerciale de Romandie Network commente : « Grâce à ces nouveaux partenariats, nous enrichissons de manière significative nos offres, tant pour les formats Display que pour les formats Vidéos, et nous nous en réjouissons. Avec CNN et Le Figaro, nous aurons en plus la possibilité de programmer des campagnes internationales pour nos clients. »

Lancée il y a cinq ans, Romandie Network peut se prévaloir aujourd’hui d’une audience cumulée de 165 millions de pages vues et 30 millions de vidéos vues par mois, plaçant son réseau publicitaire parmi les principales offres du pays, selon un communiqué.

