Romande Energie: Daniel Hammer nommé secrétaire général

lundi, 06.02.2017

Le conseil d'administration de Romande Energie a nommé Daniel Hammer au poste de secrétaire du conseil d'administration et secrétaire général du groupe. Il entrera en fonction à une date qui sera communiquée ultérieurement, a indiqué l'entreprise lundi dans un communiqué.

M. Hammer sera notamment chargé de la gestion des organes de Romande Energie et de plusieurs de ses filiales, ainsi que la direction du service juridique. Il sera aussi membre du comité de direction du groupe.

Le nouveau responsable est actuellement secrétaire général de Medias suisses, l'association des médias privés romands. Il a auparavant été secrétaire du conseil communal de Lausanne et a aussi collaboré à l'Université de Fribourg. Il succédera à Pierre Oberson, dont le mandat a pris fin le 31 janvier et qui est actuellement secrétaire général de Groupe E.(awp)