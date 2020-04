Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard et Tudor se retirent de Baselworld

mardi, 14.04.2020

Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard et Tudor quittent Baselworld pour créer un nouveau salon horloger à Genève en collaboration avec la Fondation de la Haute Horlogerie.

MH



Le départ des horlogers fait suite à plusieurs décisions "non concertées et unilatérales" prises par la direction de Baselworld, expliquent les horlogers sur le départ.(Keystone)

Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard et Tudor quittent Baselworld pour créer un nouveau salon horloger à Genève, dans le cadre de Palexpo, avec la Fondation de la Haute Horlogerie. Le nouveau salon aura lieu aux mêmes dates que celles prévues pour Watches & Wonders, début avril 2021.

Le départ des horlogers fait suite à plusieurs décisions "non concertées et unilatérales prises par la direction de Baselworld, dont le report de la Foire en janvier 2021, ainsi que son impossibilité à répondre aux attentes et aux besoins des marques", expliquent les horlogers sur le départ.

Le nouveau salon, qui sera conjoint à celui organisé par la Fondation de la Haute Horlogerie – Watches & Wonders –, se tiendra à Palexpo.

Son ambition est d’offrir "la meilleure plateforme professionnelle possible aux marques partenaires, d’appliquer une vision commune pour mener à bien les défis futurs de l’industrie horlogère ainsi que d’apporter un éclairage indispensable sur le savoir-faire et les innovations de la branche, en Suisse et à l’international", peut-on lire dans un communiqué. D’autres marques pourront être intégrées, selon des modalités qui restent à définir.

Ce nouveau rendez-vous s’adressera en priorité aux détaillants, à la presse et aux clients VIP.

«Nous avons participé à Baselworld depuis 1939. Malheureusement, au vu de l’évolution de cet événement et des décisions prises par MCH Group ces derniers temps, et malgré tout l’attachement que nous avions à cette Foire horlogère, nous avons décidé de nous retirer. Suite à des discussions initiées par Rolex, la création d’un nouveau salon avec des partenaires qui partagent notre vision et notre soutien indéfectible à l’industrie horlogère suisse depuis toujours s’est imposée naturellement. Il nous permettra de présenter nos nouveautés selon nos besoins et nos attentes, d’unir nos forces et de défendre plus solidement les intérêts de la branche», explique Jean-Frédéric Dufour, Directeur Général, Rolex SA, Administrateur, Montres Tudor SA.

Thierry Stern, Président, Patek Philippe ajoute: «La décision de quitter Baselworld ne fut pas facile, étant moi-même la quatrième génération de la famille Stern à participer à cet événement annuel traditionnel. Mais la vie évolue, les choses changent et les gens aussi, que ce soit au niveau des responsables de l’organisation du salon horloger, des marques, des détaillants ou encore des clients finaux. Il nous faut toujours nous adapter et nous remettre en cause, car ce qui était juste hier ne l’est plus forcément aujourd’hui! Aujourd’hui, Patek Philippe n’est plus en phase avec la vision du salon Baselworld, il y a eu trop de discussions et de problèmes non résolus, la confiance n’est plus là.»