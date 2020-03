Roger Reist prend la tête du département Treasury & Markets

vendredi, 27.03.2020

Roger Reist est le nouveau responsable du département Trésorerie & Marchés de Raiffeisen.

Roger Reist est actuellement responsable Devises, billets et métaux précieux auprès de la Banque Cantonale de Zurich (ZKB).

Le Groupe Raiffeisen a recruté Roger Reist comme son nouveau responsable du département Trésorerie & Marchés. Il vient aussi renforcer la direction de la banque saint-galloise et prendra ses fonctions dans le courant du printemps.

Roger Reist est actuellement responsable Devises, billets et métaux précieux auprès de la Banque Cantonale de Zurich (ZKB). Jusqu’en 2019, il a dirigé le service Prime Finance Trading et était notamment responsable du securities lending, des opérations repo ainsi que de la planification, gestion et garantie du refinancement pour l’ensemble de la banque, au sein de laquelle il a assumé plusieurs fonctions de conduite depuis 2010. Auparavant, Roger Reist a travaillé auprès d’UBS Investment Bank, dans le négoce, ainsi que chez PricewaterhouseCoopers International, en qualité d’expert-comptable pour les banques.

Titulaire d’un Master en Banking and Finance de l’Université de Zurich, Roger Reist dispose non seulement d’une solide expérience professionnelle, mais aussi de connaissances approfondies du marché, du négoce et des produits, ce qui lui permettra d’assumer pleinement la responsabilité du département Treasury & Markets chez Raiffeisen Suisse.