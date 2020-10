Roche s'associe au développement d'un anti-Covid-19 d'Atea

Roche s'engage jeudi à soutenir les efforts du laboratoire bostonien Atea Pharmaceuticals dans le développement d'un antiviral oral contre le Covid-19.

En cas d'homologation, Atea approvisionnera les Etats-Unis, tandis que Roche couvrira le reste du monde.(Keystone)

Sous la dénomination AT-527, l'antiviral oral contre le Covid-19 fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase II sur des patients hospitalisés présentant une forme modérée de la maladie et dispose du potentiel pour être utilisé également en prophylaxie. Roche va soutenir son développement via le laboratoire bostonien Atea Pharmaceuticals.



Le lancement du volet de phase III est agendé au premier trimestre de l'an prochain.

L'accord couvre également les étapes de production et de distribution du médicament expérimental, précise la multinationale jeudi. En cas d'homologation, Atea approvisionnera les Etats-Unis, tandis que Roche couvrira le reste du monde.



Atea précise dans un communiqué distinct avoir convenu d'un paiement initial de 350 millions de dollars (317 millions de francs) avec Roche. Le contrat prévoit aussi des versements d'étapes conditionnés au franchissement de jalons scientifiques et commerciaux, ainsi que des commissions non précisées sur les ventes.(AWP)